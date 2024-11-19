Nijerya, M çiçeği salgınına karşı aşılama kampanyası başlattı

Başkent Abuja'daki hastanelerde başlayan aşılama çalışmalarında öncelik sağlık çalışanları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere veriliyor.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarının başkentten sonra virüsün yoğun olarak görüldüğü 7 eyalette devam edeceğini belirtti.

Aina, bu eyaletlerde de önceliğin sağlık çalışanlarına verileceğinin altını çizerek, "Şüpheli vakalarla karşılaşıldığında bu kişileri sağlık tesislerine yönlendiriyoruz. Dolayısıyla sağlık tesislerindeki çalışanlar aşılanıyor." dedi.

Şu ana kadar 94 M çiçeği vakası tespit edilen Nijerya, hastalıkla mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşıyı 27 Ağustos'ta teslim almıştı.