  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın camı çatladı, acil iniş yaptı (VİDEO)
Takip Et

Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın camı çatladı, acil iniş yaptı (VİDEO)

Nijerya Milli Takımı’nın içinde bulunduğu uçak kalkıştan kısa bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle Luanda’ya acil iniş yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın camı çatladı, acil iniş yaptı (VİDEO)
Takip Et

Olay sırasında uçakta bulunan futbolcuların büyük bir korku yaşadığı bildirildi

Yaşanan teknik arıza sırasında uçakta milli takım oyuncuları Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi’nin de yer aldığı öğrenildi. Uçuş esnasında camın çatlaması üzerine kabin içinde panik yaşındı. 

Uçak Luanda’ya indirildi

Uçağın pilotu, güvenlik prosedürlerini uygulayarak Angola’nın başkenti Luanda’daki bir havaalanına acil iniş gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Ön camın hasarı iniş sonrası görüntülendi

Uçağın yere inmesinin ardından ön camdaki çatlağın büyüklüğü net şekilde görüntülendi. Pilotların görüş alanını ciddi ölçüde kısıtlayan çatlağa rağmen uçağın sorunsuz şekilde indirilmesi muhtemel bir kazayı önledi.

Dünya
Yeni Schengen sistemi bugün başlıyor! Neler değişecek?
Yeni Schengen sistemi bugün başlıyor! Neler değişecek?
Mısır, savaşı bitirecek zirvenin tarihini açıkladı: 20'den fazla lider katılacak
Mısır, savaşı bitirecek zirvenin tarihini açıkladı
Trump, federal hükümet kapalıyken askerlere ödeme yapılması talimatı verdi
Trump, federal hükümet kapalıyken askerlere ödeme yapılması talimatı verdi
Son dakika! Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacak
Son dakika! Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacak
Kripto milyoneri aracında ölü bulundu
Kripto milyoneri aracında ölü bulundu
Biden'a radyoterapi tedavisine başlandı
Biden'a radyoterapi tedavisine başlandı