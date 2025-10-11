Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın camı çatladı, acil iniş yaptı (VİDEO)
Nijerya Milli Takımı’nın içinde bulunduğu uçak kalkıştan kısa bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle Luanda’ya acil iniş yaptı.
Olay sırasında uçakta bulunan futbolcuların büyük bir korku yaşadığı bildirildi
Yaşanan teknik arıza sırasında uçakta milli takım oyuncuları Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi’nin de yer aldığı öğrenildi. Uçuş esnasında camın çatlaması üzerine kabin içinde panik yaşındı.
Uçak Luanda’ya indirildi
Uçağın pilotu, güvenlik prosedürlerini uygulayarak Angola’nın başkenti Luanda’daki bir havaalanına acil iniş gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Ön camın hasarı iniş sonrası görüntülendi
Uçağın yere inmesinin ardından ön camdaki çatlağın büyüklüğü net şekilde görüntülendi. Pilotların görüş alanını ciddi ölçüde kısıtlayan çatlağa rağmen uçağın sorunsuz şekilde indirilmesi muhtemel bir kazayı önledi.