Nijerya sıtma salgını nedeniyle her yıl 1 milyar dolar kaybediyor

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da Sıtmanın Ortadan Kaldırılması Danışmanlığı" başlıklı toplantıda konuştu.

Bakan Pate, sıtmanın yalnızca bir sağlık krizi değil, aynı zamanda ülkedeki ekonomik ve kalkınmaya ilişkin acil çözüm gerektiren bir sorun olduğunu belirtti.

Ülkede sıtma salgınının yıllık 1 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olduğunu söyleyen Pate, hükümetin bu hastalığı ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

"Ülkemiz, bu hastalığın en ağır yükünü taşıyor"

Nijerya'da sıtmanın ağır etkisinin sürdüğüne dikkati çeken Bakan Pate, "Küresel sıtma vakalarının yüzde 27'si ve küresel sıtma ölümlerinin yüzde 31'i Nijerya'da oluyor. Ülkemiz, bu hastalığın en ağır yükünü taşıyor." dedi.

Pate, 2022 yılında Nijerya'da beş yaşın altındaki 180 binden fazla çocuğun sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bu trajedinin önlenebilir olduğunu vurguladı.