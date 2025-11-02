Nijerya Trump'a tepki gösterdi: Endişe duyulacak bir ülke değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim’de Truth Social hesabındaki paylaşımda "Hristiyanlara katliam" iddiasıyla Nijerya’yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu X’teki paylaşımında Trump’ın, Nijeryalı Hristiyanların varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğu iddialarına yanıt verdi.

Nijerya’nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD’nin Nijerya’yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etme kararını şöyle eleştirdi:

“Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023’ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır.”

Nigeria stands firmly as a democracy governed by constitutional guarantees of religious liberty.



Since 2023, our administration has maintained an open and active engagement with Christian and Muslim leaders alike and continues to address security challenges which affect…

Trump’ın Nijerya’yı "dini hoşgörüsüz" olarak nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Tinubu, şöyle devam etti:

“Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvenceye alan anayasal teminatlara sahiptir.”