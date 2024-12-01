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Nijerya ve Fransa madencilikte işbirliği anlaşması imzaladı

Nijerya ile Fransa, bakır, lityum, nikel ve kobalt gibi kritik minerallerin çıkarılması ve yerel halkın koşullarını iyileştirmek amacıyla madencilik işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Nijerya ve Fransa madencilikte işbirliği anlaşması imzaladı
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Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin Medya Özel Asistanı Segun Tomori'nin yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Fransa ziyareti sırasında iki ülkenin madencilik sektörünü geliştirmek için anlaşmaya vardığını belirtti.

Tomori, anlaşmaya, Nijerya Katı Madenler Bakanı Alake ile Fransa'nın Kritik Mineraller ve Metaller için Bakanlar Arası Delegesi Benjamin Gallezot'ın imza attığını aktardı.

Bu ortaklığın Nijerya'nın madencilik sektörünü Fransız yatırımcılara açarak ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını kaydeden Tomori, "Özellikle bakır, lityum, nikel, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi temiz enerji teknolojilerinde hayati öneme sahip kritik minerallerin çıkarılmasında işbirliği yapılacak." ifadesini kullandı.

Tomori, her iki ülkenin de madencilikten etkilenen yerel halkın koşullarını iyileştirmeye yönelik projeleri yürütürken uluslararası en iyi uygulamaları benimsemeye ve şeffaflık ilkesine büyük önem vereceklerini kaydetti.

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