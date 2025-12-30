  1. Ekonomim
Nijerya'da 25 katlı binada yangın faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Lagos şehrinde 25 katlı bir binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Lagos Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lagos Island bölgesinde 25 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Açıklamada, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve olaya ilişkin incelemenin başlatıldığı ifade edildi.

