Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı! 94 kişi korkunç şekilde can verdi

Jigawa'daki Majiya köyünde devrilen bir tanker patladı. Benzin almak için sıraya giren 94'ten fazla kişinin öldüğü, 50 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı.

Dökülen benzini toplamak için koşmuşlar

Komutanlığın Halkla İlişkiler Sorumlusu, Çarşamba günü Dutse'de gazetecilere yaptığı açıklamada, felaketin tankerin devrilmesinin ardından bölge sakinlerinin dökülen benzini toplamak için acele etmesiyle başladığını söyledi. Yaklaşık 50 kişinin yaralandığını ve Ringim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Sürücü araç kontrolünü kaybetmiş

Savcılık, tankerin Kano Eyaletinden Yobe Eyaletine bağlı Nguru kasabasına doğru giderken sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu patlamadığını açıkladı.