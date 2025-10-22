Nijerya'da akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya’nın Niger eyaletinde akaryakıt tankeri devrildikten sonra meydana gelen patlamada en az 30 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi de yaralandı.
Nijerya Federal Yol Güvenliği Kurumu (FRSC), ülkenin kuzeyinde meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazanın Nijer eyaletine bağlı Katcha bölgesinde yaşandığını bildiren yetkililer, tankerin yoldan çıkarak devrildiğini, ardından benzin sızıntısı nedeniyle alev aldığını belirtti.
Tankere yaklaşanlar yaşamını yitirdi, yaralılar hastanelere sevk edildi
Patlama sırasında yaşamını yitirenlerin bir kısmının, tankerin yan yatmasının ardından yakıttan almak için bölgeye yaklaşan kişiler olduğu kaydedildi. Yaralıların hastanelere sevk edildiği ve bazılarında ağır yanıklar oluştuğu aktarıldı.