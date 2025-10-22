  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Nijerya'da akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Nijerya'da akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya’nın Niger eyaletinde akaryakıt tankeri devrildikten sonra meydana gelen patlamada en az 30 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nijerya'da akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Nijerya Federal Yol Güvenliği Kurumu (FRSC), ülkenin kuzeyinde meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazanın Nijer eyaletine bağlı Katcha bölgesinde yaşandığını bildiren yetkililer, tankerin yoldan çıkarak devrildiğini, ardından benzin sızıntısı nedeniyle alev aldığını belirtti.

Tankere yaklaşanlar yaşamını yitirdi, yaralılar hastanelere sevk edildi

Patlama sırasında yaşamını yitirenlerin bir kısmının, tankerin yan yatmasının ardından yakıttan almak için bölgeye yaklaşan kişiler olduğu kaydedildi. Yaralıların hastanelere sevk edildiği ve bazılarında ağır yanıklar oluştuğu aktarıldı.

Şehit yakınları ve gaziler için 2026 yılı bütçesinde 19,1 milyar lira ayrıldıŞehit yakınları ve gaziler için 2026 yılı bütçesinde 19,1 milyar lira ayrıldıEkonomi

 

Dünya
Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi neden rafa kaldırıldı?
Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi neden rafa kaldırıldı?
Labubu çılgınlığı: 9 bin dolarlık bebek çaldı
Labubu çılgınlığı: 9 bin dolarlık bebek çaldı
Harvard’lı bilim insanından 29 Ekim uyarısı: Tatile çıkmakta fayda var
Harvard’lı bilim insanından 29 Ekim uyarısı: Tatile çıkmakta fayda var
Pilot ile kabin memurlarının iletişimi kesildi, yolcu uçağı acil iniş yaptı
Pilot ile kabin memurlarının iletişimi kesildi, yolcu uçağı acil iniş yaptı
Uganda’da büyük trafik faciası: 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Uganda’da büyük trafik faciası: 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Louvre Müzesi, soygunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı
Louvre Müzesi, soygunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı