Nijerya'da askeri uçak kazası sonrası 3 günlük ulusal yas kararı alındı

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Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Ondo eyaletinde meydana gelen trajik askeri uçak kazasında hayatını kaybeden Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) mensupları anısına 3 gün sürecek ulusal yas kararı kararlaştırdı. Karar kapsamında ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verilirken, Cumhurbaşkanı Tinubu yaşamını yitiren personelin fedakarlıklarının unutulmayacağını ifade etti.

Deniz üssü yakınlarında düşen uçağın detayları

Trajik olay, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait ATR-42 tipi askeri uçağın rutin görevini gerçekleştirdiği sırada yaşandı. Benin kentinden kalkış yaparak Lagos istikametine doğru ilerleyen hava aracı, Ondo eyaletine bağlı Igbokoda bölgesinde bulunan deniz üssünün yakınlarına düştü.

Uçaktaki yolcu ve mürettebat sayısı netleşti

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, kaza kırıma uğrayan askeri uçağın bünyesinde 25 yolcu ile 7 mürettebat olmak üzere toplam 32 personelin yer aldığı açıklandı. Olayın hemen ardından bölgede güvenlik ve arama-kurtarma önlemleri artırıldı.