  3. Nijerya’da doktorlardan süresiz grev kararı
Nijerya’da doktorlar, hükümetin sağlık vaatlerini yerine getirmemesi üzerine süresiz greve gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Mohammad Suleiman, yaptığı yazılı açıklamada, grev kararının "acı ama gerekli bir adım" olduğunu belirtti.

Suleiman, hükümetin daha önce varılan anlaşmalara uymadığını, yapılan görüşmelere ve verilen ultimatomlara rağmen sorunların çözülmediğini ifade etti.

Grevin siyasi ya da kişisel çıkarlarla ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Suleiman, amaçlarının "ülkenin çöken sağlık sistemini kurtarmak" olduğunu kaydetti.

Suleiman, doktorların adil ücret, ödenmemiş maaşların tahsili, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hastanelerde yeterli personel ile altyapı sağlanması taleplerini yineledi.

