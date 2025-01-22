Nijerya'da hastanelerde kriz! Doktorlar greve gitti
Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'ndeki kamu doktorları, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 3 günlük greve başladı.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) FCT Başkanı Dr. George Ebong, yaptığı yazılı açıklamada, FCT'deki kamu doktorlarının hükümete, şartlarının düzeltilmesi için tanıdığı 3 haftalık sürenin dolması üzerine grev kararı aldıklarını belirtti.
Ebong, doktorların maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.
Başkent Abuja'daki hastanelerin ve doktorların refahının ihmal edilmesini eleştiren Ebong, "Dürüst olmak gerekirse, doktorlar terk edilmiş projelere dönüştü." dedi.
Grev nedeniyle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı öğrenildi.