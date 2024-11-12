  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Nijerya'da maden ocağı çöktü: 13 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Nijerya'da maden ocağı çöktü: 13 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir madenin çökmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nijerya'da maden ocağı çöktü: 13 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Nijerya'nın Plateau eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

13 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Bassa Bölge Başkanı Joshua Riti, 10 Kasım'da eyalete bağlı Bassa bölgesindeki maden ocağında göçük meydana geldiğini ve göçükte 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını belirtti.

Balık boyları denetime takıldı! 92 işletmeye 2 milyon TL ceza kesildiBalık boyları denetime takıldı! 92 işletmeye 2 milyon TL ceza kesildiEkonomi

 

ETO Başkanı Güler: Vergi yükü ve kotalar tüccarı zorluyorETO Başkanı Güler: Vergi yükü ve kotalar tüccarı zorluyorŞehirler

 

Dünya
Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 kişi hayatını kaybetti
Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 kişi hayatını kaybetti
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: İsrail, bilinçli şekilde BM kurumlarını yok etmeye çalışıyor
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: İsrail, bilinçli şekilde BM kurumlarını yok etmeye çalışıyor
Kuzey Kore ve Rusya arasında savunma anlaşması!
Kuzey Kore ve Rusya arasında savunma anlaşması!
Ukrayna: Savaş nedeniyle ülkede 589 çocuk hayatını kaybetti
Ukrayna: Savaş nedeniyle ülkede 589 çocuk hayatını kaybetti
Almanya'da erken seçimin tarihi belli oldu
Almanya'da erken seçimin tarihi belli oldu
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi