Nijerya'da maden ocağı çöktü: 13 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir madenin çökmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
13 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'nın Bassa Bölge Başkanı Joshua Riti, 10 Kasım'da eyalete bağlı Bassa bölgesindeki maden ocağında göçük meydana geldiğini ve göçükte 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını belirtti.
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