Nijerya'da seçim hazırlıkları tamamlandı

Nijerya'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Mahmood Yakubu, yarınki seçimler için tüm hazırlıkların tamamlandığını, seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Yakubu, ülkede yarın yapılacak Devlet Başkanlığı, Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerine ilişkin başkent Abuja'da basın toplantısı düzenledi.

Seçim Komisyonu ile güvenlik güçlerinin işbirliğinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Yakubu, seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Yakubu, "Ülkede durum sakin. Seçmenin coşkusu yüksek ve güvenilir seçimler yapmaya kararlıyız." dedi.

Devlet Başkanlığı seçimlerinde 18 aday yarışacak

Nijerya'da mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari, iki dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği tekrar aday olamıyor.

Başkanlık seçimi için 18 aday yarışacak olsa da bunlardan 3'ü öne çıkıyor.

İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar ve İşçi Partisi adayı Peter Obi anketlerde öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Ülkede terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları ile silahlı çete üyeleri, seçimler için güvenlik tehdidi oluşturuyor.