  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Nijerya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 269 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Nijerya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 269 kişi yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nijerya Temsilcisi Arjun Jain, Nijerya'da etkili olan şiddetli yağışlar ve bunların yol açtığı seller nedeniyle 269 kişinin öldüğünü, 1 milyondan fazla kişinin felaketten etkilendiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nijerya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 269 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Jain, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Nijerya'da son haftalardaki şiddetli yağmurların 36 eyaletten 30'unda zarara yol açtığını söyleyen Jain, "Hükümet yetkililerinin aktardığına göre, aşırı yağışlardan 1 milyondan fazla kişi etkilendi. 269 kişi trajik şekilde hayatını kaybetti ve 640 binden fazla kişi yerinden oldu." dedi.

Malzemeler hızla tükeniyor

Jain, BMMYK ve insani yardım ortaklarının, sellerde evlerini kaybedenlere hayat kurtarıcı yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, malzemelerin hızla tükendiğini ve acil ihtiyaçların yalnızca yüzde 10'undan azını karşılayabildiklerini kaydetti.

Yıkıcı sellerin yıllardır süren yerinden edilmeleri, gıda güvensizliğini ve ekonomik zorlukları daha da kötüleştirdiğini belirten Jain, binlerce kişinin aşırı kalabalık okullarda ve kamplarda yükselen sulardan korunmaya çalıştığını aktardı.

BMMYK'ya göre, Nijerya'da çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusunda olmak üzere 3,6 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Nijerya, yaklaşık 100 bin sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Irak-Türkiye petrol boru hattında 'maliyet' anlaşmazlığıIrak-Türkiye petrol boru hattında 'maliyet' anlaşmazlığıEkonomi

 

Hazine, 16 milyar lira borçlandıHazine, 16 milyar lira borçlandıEkonomi

 

Dünya
İsrail: Hizbullah’la topyekun savaş her zamankinden daha yakın
İsrail: Hizbullah’la topyekun savaş her zamankinden daha yakın
Dünyanın en zengin kişilerinden Warren Buffett, mutfak masrafı için borç isteyen kızına para vermedi
Dünyanın en zengin kişilerinden Warren Buffett, mutfak masrafı için borç isteyen kızına para vermedi
Dünyanın en eski 'pazar' gazetesi satılıyor
Dünyanın en eski 'pazar' gazetesi satılıyor
Trump'tan kripto sinyali: Sevsek de sevmesek de...
Trump'tan kripto sinyali: Sevsek de sevmesek de...
Titanik'i inşa etmişti: Harland & Wolff'a kayyum atanıyor
Titanik'i inşa etmişti: Harland & Wolff'a kayyum atanıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un azli isteniyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un azli isteniyor