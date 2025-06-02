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Nijerya'da silahlı saldırı: 43 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde Fulani kabilesi çobanları tarafından düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Nijerya'da silahlı saldırı: 43 kişi yaşamını yitirdi
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Ulusal basındaki haberlere göre, hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesi çobanları, Benue eyaletinin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerine saldırdı.

Saldırıda 43 kişi yaşamını yitirdi

Aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılarda, bazı evler kundaklandı.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesi çobanları, 27 Mayıs'ta eyaletin Gwer West bölgesinde düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

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