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Nijerya’da yakıt tankeri patladı: 77 ölü

Nijerya’nın Nijer eyaletinde yakıt tankerinin devrilmesiyle yaşanan patlamada en az 77 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun devrilen tankerden yakıt almaya gelen yoksul halk olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Nijerya’da yakıt tankeri patladı: 77 ölü
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Nijerya’nın batısındaki Nijer eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesiyle yaşanan patlamada en az 77kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Federal Karayolu Güvenliği Birliği (FRSC) Nijer eyaleti Komutanı Kumar Tsukwam, ölenlerin büyük bir kısmının tankerin devrilmesinin ardından dökülen benzini toplamak için gelen yoksul yerel halk olduğu belirtirken, “Durdurma çabalarına rağmen büyük bir kalabalık yakıt almak için toplandı” dedi. Tsukwam, itfaiye görevlilerinin yangını söndürmeyi başardığını aktardı.

Nijer eyaleti vali sözcüsü Bologi İbrahim ise, petrol tankerleri kazaya karıştığında bölge sakinlerinin kendi güvenliklerine öncelik vermeleri gerektiğini söyledi.

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