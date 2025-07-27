  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Nijerya'da yolcu teknesi battı: 25 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Nijerya'da yolcu teknesi battı: 25 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nijerya'da yolcu teknesi battı: 25 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindikleri tekne Shiroro bölgesinde battı.

Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor.

Macron'dan Türkçe paylaşım: Az önce Erdoğan'la Gazze hakkında görüştükMacron'dan Türkçe paylaşım: Az önce Erdoğan'la Gazze hakkında görüştükGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çevre Bakanlığı devreye girdi: İş yeri açma ruhsatında belirsizlik giderilecekÇevre Bakanlığı devreye girdi: İş yeri açma ruhsatında belirsizlik giderilecekEkonomi
Sıcaklıklar artıyor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleriSıcaklıklar artıyor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Dünya
Hamas: İsrail'in Hanzala gemisine müdahalesi insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve korsanlık suçudur
Hamas: İsrail'in Hanzala gemisine müdahalesi insanlığın iradesine açık bir meydan okumadır
Macron'dan Türkçe paylaşım: Az önce Erdoğan'la Gazze hakkında görüştük
Macron'dan Türkçe paylaşım: Az önce Erdoğan'la Gazze hakkında görüştük
İsrail askeri Gazze'ye yardım taşıyan Hanzala gemisini alıkoydu
İsrail askeri Gazze'ye yardım taşıyan Hanzala gemisini alıkoydu
İsrail ordusu: Gazze'ye hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak
İsrail ordusu: Gazze'ye hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak
Hamas: Trump'ın açıklamaları ayrı ayrı çok şaşırtıcı
Hamas: Trump'ın açıklamaları ayrı ayrı çok şaşırtıcı
İsrail, Hamas'ın yardımları "sistematik olarak çaldığına" dair kanıt bulamadı
İsrail, Hamas'ın yardımları "sistematik olarak çaldığına" dair kanıt bulamadı