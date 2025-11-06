Nijerya'dan Trump'a tepki, anlayış ve işbirliği çağrısı

Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Nijerya'daki güvenlik durumuna ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İdris, Trump'a çağrıda bulunarak, "Amerikalı dostlarımızın ve ortaklarımızın, Nijerya'daki durumu karmaşık gerçekleriyle birlikte anlamasını bekliyoruz. Nijerya, çok etnikli ve çok dinli yapısıyla ekonomik reformlarda ve güvenlik altyapısını güçlendirmede önemli ilerlemeler kaydediyor." dedi.

Barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı diyalog ve işbirliğinin en etkili yöntem olduğunu belirten İoris, Nijerya'nın ABD dahil dost ülkelerden güvenlik alanında destek ve işbirliğini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini ifade ederek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.