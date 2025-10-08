  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Nijeryalı bakan, sahte diploma iddialarının ardından istifa etti
Takip Et

Nijeryalı bakan, sahte diploma iddialarının ardından istifa etti

Nijerya Bilim ve Teknoloji Bakanı Uche Nnaji, hakkındaki sahte diploma iddialarının ardından istifa etti. Nnaji, siyasi rakipleri tarafından şantaja maruz kaldığını öne sürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nijeryalı bakan, sahte diploma iddialarının ardından istifa etti
Takip Et

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nnaji'nin istifasını Tinubu'ya sunduğunu duyurdu.

Onanuga, Nnaji'nin istifasının kabul edildiğini bildirdi. 

Nnaji, istifa mektubunda "siyasi rakipleri tarafından şantaja maruz kaldığını" ileri sürdü.

Hakkındaki iddiaları reddeden Nnaji, Nijerya Üniversitesi Nsukka'dan (UNN) Mikrobiyoloji/Biyokimya alanında mezun olduğunu savundu.

Nijerya'da faaliyet gösteren Premium Times gazetesi, Nnaji'nin, 1985 yılında mezun olduğunu belirttiği üniversitede bu bilgiyi doğrulayan herhangi bir kayda rastlanmadığını bildirmişti.

Üniversite yetkilileri ise Nnaji'nin 1981'de kayıt yaptırdığını ancak eğitimini tamamlamadığını açıklamıştı.

Ekonomistler ve analistler uyarıyor! Altın fiyatlarındaki ralli sürecek mi?Ekonomistler ve analistler uyarıyor! Altın fiyatlarındaki ralli sürecek mi?Ekonomi
Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Başkent'e günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlarErdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Başkent'e günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlarGündem
Dünya
İsrail saldırılarında 1701 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında 1701 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Sisi'den Trump’a davet mesajı: Anlaşma sağlanırsa törene bekliyorum
Sisi'den Trump’a davet mesajı: Anlaşma sağlanırsa törene bekliyorum
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın!
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın!
İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı, ülke ekonomisini olumsuz etkiledi
İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı, ülke ekonomisini olumsuz etkiledi
Middle East Eye yazdı: Türkiye, Katar’dan ikinci el Eurofighter almak için görüşüyor
Türkiye, Katar’dan ikinci el Eurofighter almak için görüşüyor