Nijerya’ya 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı

Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) tarafından gönderilen 846 bin doz "R21/Matrix-M" sıtma aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammed Ali Pate, yaptığı açıklamada, aşıların ülkeye gelmesinin hükümetin ülkede sıtmayı ortadan kaldırma çabalarında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Aşıların ilk olarak hastalığın en yoğun görüldüğü eyaletlere dağıtılacağını kaydeden Pate, aşının sıtmaya yönelik diğer tedavilere tamamlayıcı olarak hizmet edeceğini söyledi.

Aşının etkinliğine ilişkin endişelere de değinen Pate, aşının sıtma tedavisinde güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını ifade etti.