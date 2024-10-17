  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Nijerya’ya 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı
Takip Et

Nijerya’ya 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, sıtma ile mücadelesi çerçevesinde Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) tarafından sağlanan 846 bin doz sıtma aşısını aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nijerya’ya 846 bin doz sıtma aşısı ulaştı
Takip Et

Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) tarafından gönderilen 846 bin doz "R21/Matrix-M" sıtma aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammed Ali Pate, yaptığı açıklamada, aşıların ülkeye gelmesinin hükümetin ülkede sıtmayı ortadan kaldırma çabalarında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Aşıların ilk olarak hastalığın en yoğun görüldüğü eyaletlere dağıtılacağını kaydeden Pate, aşının sıtmaya yönelik diğer tedavilere tamamlayıcı olarak hizmet edeceğini söyledi.

Aşının etkinliğine ilişkin endişelere de değinen Pate, aşının sıtma tedavisinde güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Gazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldiGazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldiDünya
Almanya Başbakanı Scholz'dan, Çin'e uygulanan elektrikli araç vergisi eleştirisiAlmanya Başbakanı Scholz'dan, Çin'e uygulanan elektrikli araç vergisi eleştirisiDünya

 

Dünya
Yayha Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü Mü?
Yayha Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü Mü?
Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğine Zelenskiy yorumu: "Dünya savaşına giden adım"
Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğine Zelenskiy yorumu: "Dünya savaşına giden adım"
İsrail Ordusu: Hamas lideri Yahya Sinvar öldürülmüş olabilir
İsrail Ordusu: Hamas lideri Yahya Sinvar öldürülmüş olabilir
Gazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldi
Gazze'de ekonomi çöktü: İşsizlik oranı yüzde 80'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı açıkladı: Kıtadan sınır dışı edilen göçmen sayısı artacak
AB Komisyonu Başkanı açıkladı: Kıtadan sınır dışı edilen göçmen sayısı artacak
Almanya Başbakanı Scholz'dan, Çin'e uygulanan elektrikli araç vergisi eleştirisi
Almanya Başbakanı Scholz'dan, Çin'e uygulanan elektrikli araç vergisi eleştirisi