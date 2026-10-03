Nike tasarruf için yeni operasyon modelini duyurdu

ABD merkezli spor giyim üreticisi Nike, maliyetleri düşürmek ve organizasyon yapısını sadeleştirmek amacıyla kapsamlı bir küçülme stratejisini hayata geçiriyor. Pace ismi verilen yeni çalışma modeli doğrultusunda şirket, çalışan sayısını azaltmayı ve küresel tedarik zincirini üç ana coğrafi bölgeye göre yeniden yapılandırmayı planlıyor. Şirket yönetimi, bu radikal adımlarla 2031 mali yılı sonuna kadar yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tasarrufa ulaşmayı amaçlıyor.

Gelirlerde beklentilerin altında kalan tablo

Nike'ın ağustos sonu itibarıyla tamamlanan 2027 mali yılı ilk çeyrek finansal verilerine göre şirket geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında gerileyerek 11,21 milyar dolara düştü. Analistlerin 11,32 milyar dolarlık beklentisinin gerisinde kalan bu tabloya karşın, şirketin net kârı 712 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirket, yürütülen yapılandırma süreci kapsamında kıdem tazminatları ve personel giderleri dâhil olmak üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık vergi öncesi masraf oluşacağını öngörüyor.

Yeni işten çıkarmalar ve küresel merkez hamlesi

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Elliott Hill, çalışanlara ilettiği bilgilendirme metninde yeni yapılanmanın bünyelerinde daha az istihdam anlamına geleceğini bildirdi. İşten çıkarmaların hangi pozisyon ve coğrafyaları etkileyeceğine dair kararların henüz netleşmediğini belirten Hill, spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan küresel kapasitesini geliştirmek isteyen dev marka, operasyonel süreçlerini desteklemek amacıyla Hindistan'da yeni bir merkez kuracağını açıkladı.