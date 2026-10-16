Nike’ın ikinci el pazarındaki payı yüzde 72,3’e ulaştı

ABD merkezli spor giyim ve ayakkabı üreticisi Nike’ın ikinci el pazarındaki payı eylül ayında artış gösterdi. Citi’nin verilerine göre şirketin ikinci el satış hacmindeki payı yüzde 72,3’e ulaştı. Bu oran, ağustos ayına kıyasla 63 baz puanlık artışa işaret etti. Nike’ın haziran-ağustos dönemindeki ortalama payı ise yüzde 70,8 olarak kaydedildi. Buna rağmen eylül verisi, Citi’nin takip etmeye başladığı Ekim 2023’te görülen yüzde 77’lik zirvenin altında kaldı. Veriler, Nike’ın ikinci el pazarındaki konumunda iyileşme yaşandığını ancak geçmişteki en yüksek seviyesine henüz ulaşamadığını gösterdi.

Artışta Jordan markası öne çıktı

Nike’ın ikinci el satış hacmindeki payında görülen aylık yükselişin önemli bölümünü Jordan markası sağladı. Böylece marka, Nike’ın ikinci el piyasasındaki toparlanmasında öne çıkan unsur oldu. Ancak ikinci el satışlarındaki bu gelişme, Nike yönetiminin Jordan markasına ilişkin değerlendirmeleriyle farklılık gösterdi. Şirket yönetimi, 2027 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin açıklamalarında markanın performansını iyileştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nike’ın açıklamalarına göre Jordan markasının gelirleri, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10’un üzerinde, orta çift haneli seviyede geriledi. Bu tablo, ikinci el piyasasındaki pay artışının şirketin kendi satış gelirlerinde henüz benzer bir iyileşmeye dönüşmediğini ortaya koydu.

İkinci el verileri Nike için ne söylüyor?

İkinci el satış hacmindeki payın yükselmesi, Nike ürünlerinin yeniden satış pazarındaki konumuna ilişkin önemli bir gösterge sunuyor. Ancak bu veriler, şirketin doğrudan satış gelirleriyle aynı anlama gelmiyor. İkinci el piyasasındaki hareketlilik, tüketicilerin belirli markalara yönelik ilgisi hakkında fikir verebilir. Buna karşılık şirketin finansal performansı; yeni ürün satışları, fiyatlandırma, stok yönetimi ve tüketici talebi gibi farklı unsurlardan etkileniyor. Jordan markasının ikinci el pazarındaki pay artışına katkı sağlamasına rağmen gelirlerinde düşüş yaşanması da bu iki göstergenin birbirinden ayrılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Nike’ın performansında gözler yeni sonuçlarda

Citi’nin eylül verileri, Nike’ın ikinci el pazarında yeniden güç kazandığına işaret ederken Jordan markasının finansal performansı konusunda soru işaretleri devam ediyor. Şirketin ikinci el satış hacmindeki payını artırması olumlu bir gelişme olarak öne çıksa da bu eğilimin doğrudan gelir büyümesine dönüşüp dönüşmeyeceği henüz net değil. Önümüzdeki dönemde Nike’ın satış sonuçları ve Jordan markasının performansı, ikinci el piyasasında görülen hareketliliğin şirketin genel toparlanmasına ne ölçüde yansıyacağını anlamak açısından önem taşıyacak.