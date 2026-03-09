Nintendo, ABD hükümetine dava açtı

Nintendo of America, 6 Mart’ta ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde açtığı davada, Şubat 2025’ten itibaren yürürlüğe giren bazı ithalat tarifelerinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Şirket, özellikle yeni nesil oyun konsolu Switch 2’nin fiyatlarını etkilediği belirtilen bu vergilerin geri ödenmesini talep ediyor.

Vergilerin yasaya aykırı olduğu savunuluyor

Nintendo’nun dava dilekçesinde, söz konusu gümrük vergilerinin 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında hukuka aykırı şekilde uygulandığı iddia edildi.

Venable LLP hukuk bürosu tarafından temsil edilen şirket, bugüne kadar tahsil edilen tüm vergilerin faiziyle birlikte iade edilmesini talep etti.

Ayrıca dava kapsamında, ithalat işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi, şirketin yaptığı avukatlık masraflarının karşılanması ve gümrük işlemlerinin yeniden işleme alınması yer aldı.

Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal etmişti

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat’ta verdiği kararda IEEPA temel alınarak uygulanan bazı gümrük vergilerini iptal etmişti.

Mahkeme, başkanın bu vergileri tek taraflı uygulama yetkisi bulunmadığına hükmetmiş ve ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi’ne (CBP) tahsil edilen vergilerin iadesi yönünde talimat vermişti.

Ancak CBP, Nintendo’nun dava açtığı gün yaptığı ayrı bir açıklamada mahkemenin verdiği bu emri uygulayamayacağını bildirdi.

1000’den fazla şirket vergi iadesi istiyor

Cnbc-e'nin aktardığına göre Nintendo’nun açtığı dava, ABD’de aynı konuda başlatılan geniş çaplı hukuki sürecin parçası olarak değerlendiriliyor.

Vergi iadesi talebiyle yargıya başvuran şirketler arasında FedEx, Costco ve Revlon gibi büyük firmalar da bulunuyor.

Dava dosyasına göre, Şubat 2025’ten bu yana neredeyse tüm ülkelerden yapılan ithalatlara uygulanan tarifelerle 200 milyar doların üzerinde gümrük vergisi tahsil edildi.

Nintendo yetkilileri davayı doğrularken, konuya ilişkin ek açıklama yapılmadığını bildirdi.