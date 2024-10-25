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Nobel ödüllü 82 bilim insanından Harris'e destek

ABD'de Nobel ödüllü 82 bilim insanı ve ekonomist, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'i destekleyeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Nobel ödüllü 82 bilim insanından Harris'e destek
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The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre fizik, kimya, tıp ve ekonomi gibi alanlarda Nobel ödülü kazanmış bilim insanları, ABD'deki başkanlık yarışında Harris'i desteklediklerini belirten ortak bir mektup kaleme aldı.

Aralarında 14 Ekim'de 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun da bulunduğu 82 bilim insanı, mektupta, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkan olması halinde bilim, teknoloji ve iklim değişikliği gibi alanlardaki gelişmeleri engelleyebileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Harris'e övgü

Bu seçimin, hem ABD'nin hem de bilim dünyasının geleceği açısından bugüne kadarki en önemli başkanlık seçimi olduğu belirtilen mektupta, Harris'in son 200 yıldaki yaşam standartları ve ortalama yaşam süresindeki artışların büyük ölçüde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde gerçekleştiğinin bilincinde olması övüldü.

Mektupta, Harris'in göçmenlerin bilim ve teknolojinin gelişmesinde oynadığı rolün farkında olması da takdir edildi.

Destek mektubunun taslağını hazırlayan Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, Trump'ın bilim bütçelerindeki kesinti önerilerine ve bilim karşıtı söylemlerine dikkati çekerek "Umarım bu, insanlar için bir uyanış olur." ifadesini kullandı.

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