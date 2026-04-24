  Norveç, 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor
Norveç, 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor

Norveç hükümeti, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanmasına yönelik hazırlıklara başladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla hazırlanacak yasa tasarısının yıl içerisinde meclise sunulacağını belirterek, meclisten geçmesi halinde gelecek yıl yürürlüğe gireceğini belirtti.

Hükümetin, 16 yaşından itibaren çocukların sosyal medya erişimine izin verilmesi yönünde çalışma yürüttüğünü hatırlatan Store, bu düzenlemeyle aynı yaş grubundaki çocukların eş zamanlı olarak sosyal medya kullanabileceğini ifade etti.

NRK ise yasa tasarısı kapsamında 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmalarına izin verilmemesinin planlandığını aktardı.

155 yıllık şirket kapanıyor: 660 kişi işsiz kalacak155 yıllık şirket kapanıyor: 660 kişi işsiz kalacakDünya
İstanbul TOKİ Kura Tarihleri 2026: 100 bin konut çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte ödeme planı...İstanbul TOKİ Kura Tarihleri 2026: 100 bin konut çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte ödeme planı...Ekonomi
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Shell ve JP Morgan'a hizmet veriyordu, Epstein skandalı sonrası iflas ettiShell ve JP Morgan'a hizmet veriyordu, Epstein skandalı sonrası iflas ettiDünya

 