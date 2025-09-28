Norveç, Hollanda ve Litvanya hava sahasında İHA’lar tespit edildi

Sputnik'in haberine göre Norveç, Hollanda ve Litvanya yetkilileri yaptıkları açıklamalarla 27 Eylül akşam saatlerinde hava sahalarında İHA'ların tespit edilmesi nedeni ile havalimanları ve askeri üslerin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Hollanda'da Schiphol Havalimanı yakınında görüldü

NOS televizyonunun aktardığına göre, Amsterdam yakınlarındaki Schiphol Havalimanı'nda, bir İHA’nın tespit edilmesi nedeniyle kalkış-iniş pisti 45 dakika süreyle kapatıldı. Askeri polise göre, saat 12.10 civarında hava trafik kontrol servisine pilotlardan, yaklaşık 150 metre yükseklikte bir İHA gördüklerini bildiren birkaç mesaj geldi. Uçuşlar, Zwolleburgbaan adlı yakınlardaki piste yönlendirildi. Daha sonra polis, bunun bir hava balonu olabileceğini öne sürdü.

Litvanya'da 3 adet İHA tespit edildi

Etaplius haber ajansının bildirdiğine göre, Vilnius Uluslararası Havalimanı'nda üç İHA tespit edildiği için yedi uçuş gecikmeli gerçekleşti. Dört kalkış ve üç iniş ertelendi. Benzer bir olay daha önce 9 ve 11 Eylül'de yaşanmıştı.

Norveç'te Erland Hava Üssü'nde tespit edildi

NRK televizyonuna göre, Norveç'te Erland Hava Üssü üzerinde bir İHA tespit edildi. Detaylar paylaşılmadı.

Cumartesi günü Sergey Lavrov BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Rusya'nın Avrupa devletleri veya NATO ülkelerindeki hedeflere füze veya İHA yönlendirmediğini belirtmişti.