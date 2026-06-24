Norveç ilkokullarda yapay zekayı yasaklıyor

Norveç, ilkokul öğrencilerinin yapay zeka araçlarını kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak düzenlemeyle daha büyük yaş grupları için de kademeli sınırlamalar getirilecek.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, kararın amacının yapay zekanın öğrenme süreçleri üzerindeki olası olumsuz etkilerini önlemek olduğunu söyledi. Store, “Okulda en önemli şey çocuklarımızın okumayı, yazmayı ve matematik öğrenmesi” dedi.

1-7’nci sınıflara yasak

Düzenlemeye göre ülkede 1-7’nci sınıf öğrencilerinin yapay zeka araçlarına genel olarak erişmesine izin verilmeyecek. Böylece 6-13 yaş aralığındaki öğrenciler için okulda yapay zeka kullanımına büyük ölçüde yasak getirilmiş olacak.

Oksijen'in derlediği habere göre 8-10’uncu sınıflarda ise yapay zeka kullanımı ancak öğretmenlerin gerekli yetkinliğe sahip olması ve öğrencilerin uygun eğitimi alması şartıyla mümkün olacak. Liselerde ise öğrencilerin yapay zekayı ileri eğitim ve iş hayatına hazırlık amacıyla doğru ve etkili biçimde kullanmayı öğrenmesi hedeflenecek.

'Önce temel beceriler öğrenilmeli'

Norveç Eğitim Bakanı Kari Nessa Nordtun da düzenlemenin temel becerileri korumayı amaçladığını belirtti. Nordtun, “Öğrenciler yapay zeka kullanmadan önce okuma, yazma ve matematik öğrenmeli; öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalıdır” diye konuştu.

Akıllı telefon yasağının ardından yeni adım

Norveç, okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklayan ilk ülkelerden biri olmuştu. Yapay zekaya yönelik yeni karar da çocukların bilişsel ve sosyal gelişiminde kritik aşamaların atlanabileceği endişesiyle alındı.

Dünyada eğitimde yapay zeka kullanımı tartışmaları büyürken, bazı öğretmen ve veliler özellikle küçük yaş gruplarında yapay zekanın öğrenme, dikkat ve sosyal beceriler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.

Norveç’in yeni düzenlemesi, bu tartışmada en sert adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.