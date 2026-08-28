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Norveç Kralı 5. Harald, hayatını kaybetti

Norveç Kralı 5. Harald, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Norveç Kralı 5. Harald, hayatını kaybetti
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Norveç Kralı Harald V, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Norveç Kraliyet Sarayı, 1991’den bu yana tahtta bulunan Harald’ın Oslo’daki Rikshospitalet’te yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Harald’ın ölümüyle birlikte oğlu Veliaht Prens Haakon, Norveç’in yeni kralı oldu.

Tedavi görüyordu

Harald, 17 Ağustos’tan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Hemolitik anemi rahatsızlığı bulunan Kral’ın sağlık durumu son günlerde ağırlaşmış, kanındaki bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulanmıştı.

Kraliyet Sarayı bir gün önce Harald’ın durumunun “çok ciddi” olduğunu açıklamış; Kraliçe Sonja ile Veliaht Prens Haakon da programlarını iptal etmişti.

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