Norveç Kralı'na kalıcı kalp pili takıldı

Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı Norveç Kralı 5. Harald'a kalıcı kalp pili takıldı.

Norveç Kraliyet ailesi tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 87 yaşındaki Kral, Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Ameliyatla kalıcı kalp pili takılan Kral Harald'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amacıyla birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağı duyuruldu.

Norveç Kralı Harald, tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle 27 Şubat'ta Malezya'da hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede geçici kalp pili takılan Kral, ülkesine geri dönmüştü.