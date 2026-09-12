Norveç Kraliyet Ailesi'nde ikinci acı: Ağabeyinin cenazesinden iki gün sonra hayatını kaybetti

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Son resmi görevi ağabeyinin cenazesi oldu

Norveç Kraliyet Sarayı, Prenses Astrid'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kral Harald'ın çarşamba günü düzenlenen cenaze töreni, Astrid'in katıldığı son resmi etkinlik oldu.

Norveç'in yeni Kralı Haakon VIII, halası Astrid'in uzun yaşamı boyunca Kraliyet Ailesi'ni “sıcak ve görev bilinci yüksek bir şekilde” temsil ettiğini belirtti.

Ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek

Prenses Astrid'in ölümünün ardından Norveç'te ulusal yas kapsamında bayrakların yarıya indirileceği açıklandı.

Başbakan Jonas Gahr Store ise Astrid'in cenaze masraflarının devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Astrid, 1957-1991 yılları arasında Norveç tahtında bulunan Kral Olav V'nin hayatta kalan son çocuğuydu.

22 yaşında “first lady” görevini üstlendi

Prenses Astrid, Norveç Kraliyet Ailesi'nde uzun yıllar önemli bir görev üstlendi.

Annesi Veliaht Prenses Märtha'nın 1954 yılında hayatını kaybetmesinin ardından henüz 22 yaşındayken Norveç'in “first lady”si oldu. Babası Kral Olav'ın yeniden evlenmemesi nedeniyle bu görevi uzun yıllar sürdürdü.

Astrid, kardeşi Harald'ın 1968 yılında evlenmesine kadar Kraliyet Ailesi'nin önde gelen kadın temsilcisi olarak görev yaptı.

Harald'ın cenazesinde son kez görüntülendi

35 yılı aşkın süre Norveç tahtında kalan Kral Harald, geçen ay 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Oslo'da çarşamba günü düzenlenen cenaze törenine Avrupa'daki kraliyet ailelerinden çok sayıda isim ve çeşitli ülkelerin devlet başkanları katıldı.

Törende Galler Prensi William'ın yanı sıra üç İskandinav kralı da yer aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve beş ülkenin başbakanı da cenaze törenine katılan isimler arasında bulundu.

Kraliyet Sarayı'ndan Oslo Katedrali'ne uzanan cenaze kortejinde binlerce kişi güzergah boyunca toplanarak Kral Harald'a veda etti.

Norveç Kraliyet Ailesi zor günlerden geçiyor

Prenses Astrid'in ölümü, Norveç Kraliyet Ailesi'nin son dönemde yaşadığı zorlu süreci daha da ağırlaştırdı.

Kral Harald'ın hayatının son döneminde yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra Kraliyet Ailesi'ne ilişkin çeşitli tartışmalar da kamuoyunun gündemine gelmişti.

Yılın başında ortaya çıkan belgelerde, Kral Haakon'un eşi Kraliçe Mette-Marit'in Jeffrey Epstein ile geçmişte iletişim kurduğu ortaya çıkmıştı. Mette-Marit ise daha sonra Epstein ile hiç tanışmamış olmayı dilediğini ifade etmişti.

Kraliçe'nin önceki ilişkisinden dünyaya gelen ve Kraliyet Ailesi'nin resmi bir üyesi olmayan oğlu Marius Borg Høiby ise haziran ayında iki tecavüz suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Høiby, Kral Harald'ın cenaze törenine katılabilmek için ev hapsinden geçici olarak çıkarılmıştı.

Kral Harald'ın ölümünün ardından tahta geçen Haakon VIII döneminin başlamasından kısa süre sonra Prenses Astrid'in de hayatını kaybetmesi, Norveç Kraliyet Ailesi'ni bir kez daha yasa boğdu.