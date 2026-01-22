Norveç Merkez Bankası: Enflasyon düşse de riskler sürüyor

Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) Para Politikası ve Finansal İstikrar Komitesi, 21 Ocak’taki toplantısında politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Görünümün belirsiz olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ekonominin mevcut öngörüler doğrultusunda seyretmesi halinde faiz oranının yıl içinde kademeli olarak düşürülebileceği belirtildi.

Son yıllarda uygulanan sıkı para politikasının Norveç ekonomisinde soğumaya ve enflasyonun gerilemesine katkı sağladığı ifade edildi. Enflasyonun belirgin şekilde düştüğü ancak hala yüzde 2’lik hedefin üzerinde olduğu vurgulandı. Aynı dönemde işsizlik bir miktar artarken, kapasite kullanımının normal seviyelere yaklaştığı kaydedildi. Politika faizi geçen yıl yüzde 4,5’ten yüzde 4’e indirilmişti.

"Enflasyon hala çok yüksek”

Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache, faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını belirterek, "Enflasyon hala çok yüksek. Enerji hariç enflasyon 2024 sonbaharından bu yana yüzde 3’e yakın seyrediyor" dedi.

Komite, enflasyon hedefe kalıcı biçimde gerileyene kadar kısıtlayıcı para politikasının gerekli olduğunu vurguladı. Aralık ayında yayımlanan faiz patikasının 2026 boyunca bir ya da iki faiz indirimiyle uyumlu olduğu hatırlatıldı. Jeopolitik gerilimlerin belirsizlik yarattığına işaret edilse de mevcut değerlendirmeye göre faiz görünümünün aralıktan bu yana önemli ölçüde değişmediği ifade edildi.

Bir sonraki para politikası toplantısı mart ayında yapılacak ve yeni tahminler bu toplantıyla birlikte açıklanacak. Para Politikası Raporu ise 26 Mart 2026’da yayımlanacak.