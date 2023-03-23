Norveç Merkez Bankası'ından faiz artırımı

Norveç Merkez Bankası'ında (Norges) yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 2,75'ten yüzde 3,00'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Major merkez bankaları içinde faiz artırım sürecine ilk başlayan banka olan Norges, 2021 Eylül'den bu yana toplam 275 baz puan artışa gitti. Banka bir önceki toplantısını pas geçmeyi tercih etti.

Norges Başkanı Ida Wolden Bache, "Gelecekteki ekonomik gelişmeler hakkında önemli bir belirsizlik var, ancak gelişmeler şu anda beklediğimiz gibi çıkarsa, politika faizi Mayıs ayında daha da artırılacak" dedi.

Banka faiz kararını oybirliğiyle aldı.

Norges, gelecek yıl için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,6'ya yükseltti.

Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 6,3, çekirdek enflasyon ise yüzde 5,9 seviyesinde bulunuyor.

Banka petrol hariç 2023 yılı büyüme beklentisini ise yüzde -0,2'den yüzde 1,1'e revize etti.