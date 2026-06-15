Norveç Veliaht Prensesi’nin oğluna tecavüzden 4 yıl hapis cezası

Oslo Bölge Mahkemesi, Høiby hakkında mağdurlardan birine yönelik iki yıllık uzaklaştırma kararı da verdi. Karar, yaklaşık üç ay önce başlayan ve altı hafta süren kamuoyunun yakından takip ettiği davanın ardından pazartesi sabahı açıklandı.

Mahkeme 29 yaşındaki Høiby’yi eski kız arkadaşı Nora Haukland’a şiddet uygulamaktan da suçlu buldu. Davadaki mağdurlar arasında kimliği kamuoyuna açıklanan tek kişinin Haukland olduğu belirtildi.

Mahkeme ayrıca Høiby’nin, Haukland ile diğer üç kadına tazminat ödemesine hükmetti. Sanık, hakkındaki diğer iki tecavüz suçlamasından ise beraat etti.

40 suçlamayla yargılandı

Høiby hakkında dört tecavüz suçlamasının yanı sıra saldırı, uzaklaştırma kararlarının ihlali, uyuşturucu ve trafik suçlarını da içeren toplam 40 suçlama bulunuyordu. Uzaklaştırma kararının ihlaline ilişkin suçlamalardan biri daha sonra kaldırıldı.

En ağır suçlamaları, özellikle de tecavüz iddialarını reddeden Høiby, daha hafif nitelikteki bazı suçları ise kabul etmişti. Høiby’nin mahkeme kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Høiby, sağlık gerekçeleriyle karar duruşmasına Ila Cezaevi’nden video bağlantısıyla katıldı.

Savcılık, sanığın 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Savunma avukatları ise Høiby’nin tecavüz suçlamalarından beraat ettirilmesini ve kabul ettiği diğer suçlar nedeniyle verilecek cezanın 18 ayı geçmemesini istemişti.

Tecavüz suçlamaları, 2018 ile 2024 yılları arasında dört farklı kadınla ilgili olaylara dayanıyordu. İddialara göre kadınlar olaylar sırasında uyuyor ya da kendilerini savunamayacak ölçüde ağır biçimde etkisiz durumdaydı.

Oslo Bölge Mahkemesi geçen hafta, 3 Şubat’ta başlayan duruşmaların hemen öncesinden bu yana tutuklu bulunan Høiby’nin, akciğer nakli bekleyen annesiyle zaman geçirebilmesi için tahliye edilmesine karar vermişti. Ancak bu karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.