Norveç'te binlerce kişi bir günlüğüne loto milyoneri olduğunu sandı! Şirket CEO'su istifa etti

Norsk Tipping tarafından yapılan açıklamada, Eurojackpot adlı loto oyununda “birkaç bin kişiye” gerçekte kazanmadıkları yüksek miktarda ikramiye bildirildiği belirtildi.

Yanlış çeviri hatası milyonlarca kronluk fark yarattı

Şirket, bu durumun euro sent cinsinden hesaplanan ödüllerin Norveç kronuna çevrilmesinde yapılan bir hata sonucu ortaya çıktığını duyurdu. Hatalı dönüşümde miktarın 100’e bölünmesi gerekirken, 100 ile çarpıldığı ifade edildi.

CEO özür diledi ve istifa etti

BBC'nin haberine göre Norsk Tipping CEO’su Tonje Sagstuen, olayın ardından yaptığı açıklamada kamuoyundan özür diledi. Olayın ardından şirket içinde yapılan değerlendirme sonrasında Sagstuen görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2014 yılından beri şirkette görev yapan Sagstuen, Eylül 2023'te CEO olarak atanmıştı.

Hayal kırıklığı yaşayan binlerce kişi planlar yapmaya başlamıştı

27 Haziran Cuma günü yapılan çekilişin ardından, sistemde yanlış hesaplanan yüksek ikramiye miktarları şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasında görüntülendi. Bazı vatandaşlar bu bildirime güvenerek yeni ev alma, tatil planlama ya da ev tadilatı gibi kararlar aldı. Ancak bir gün sonra şirket, kazanç bilgilerini güncelledi ve herhangi bir yanlış ödeme yapılmadığını duyurdu.

Şirket ve hükümet yetkilileri toplantı yaptı

Olay sonrası Norsk Tipping Yönetim Kurulu, şirketi denetleyen Kültür Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından CEO Sagstuen görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

Kültür Bakanı’ndan “böyle hatalar olmamalı” tepkisi

Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, Norveç Yayın Kurumu’na (NRK) verdiği demeçte, şans oyunları tekelini elinde bulunduran bir kurumda bu tür hataların kabul edilemez olduğunu belirtti. Jaffery, halkın güveninin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.