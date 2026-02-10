Norveç’te iki üst düzey diplomat, Epstein ile bağlantıları iddiaları nedeniyle soruşturma altında!

Norveç’in mali suçlar birimi Oekokrim, pazar günü Ürdün ve Irak büyükelçiliği görevlerinden istifa eden Mona Juul hakkında, Dışişleri Bakanlığı’nda görev yaptığı döneme ilişkin ağır yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlattı. Oekokrim, eski diplomat ve Uluslararası Barış Enstitüsü’nün (IPI) eski başkanı olan eşi Terje Rod-Larsen’i de ağır yolsuzluğa iştirak şüphesiyle soruşturma kapsamına aldı.

"Kapsamlı ve uzun soluklu bir inceleme yürütüyoruz"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Oekokrim Başkanı Pal Lonseth, “Suç teşkil eden eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini netleştirmek amacıyla bir soruşturma başlattık. Kapsamlı ve uzun soluklu bir inceleme yürütüyoruz. Bu çerçevede, Juul’un göreviyle bağlantılı olarak herhangi bir menfaat elde edip etmediği de araştırılacak” dedi.

Hem Juul hem de Rod-Larsen'in avukatları, müvekkillerinin soruşturmacılarla işbirliği yaptığını ve iddiaların asılsız bulunacağından emin olduklarını söyledi.

1993-1995 Oslo anlaşmalarını kolaylaştıran küçük bir diplomat grubunun parçası olan çift, Epstein dosyalarıyla ilgili olarak manşetlere çıkan son önemli Norveçliler oldu.

Bu açıklamalar, özellikle Epstein'ın Veliaht Prenses Mette-Marit ile olan ilişkisi, ancak aynı zamanda diğer önemli isimlerle olan bağları nedeniyle İskandinav ülkesinde şok dalgaları yarattı. Ekonomik ve çevresel suçların soruşturulması ve kovuşturulmasından sorumlu ulusal otorite olan Okorkrim, Norveç'in eski İşçi Partili başbakanı, Norveç Nobel Komitesi'nin eski başkanı ve Avrupa Konseyi'nin eski genel sekreteri Thorbjorn Jagland hakkında zaten bir soruşturma başlatmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan dosyalara göre, Juul ve Rød-Larsen'in iki çocuğuna Epstein tarafından 10 milyon dolar miras bırakıldığı ve Rød-Larsen'in 2017'de Epstein'in vasiyetinin yürütücüsü olarak atandığı (bu daha sonra iptal edildi) görülüyor.

Dosyalardan anlaşıldığı kadarıyla, 2011 yılında çocuklarıyla birlikte Epstein'in özel adasını ziyaret etmişler; Rod-Larsen daha sonra Amerikalı'ya bu gezi için teşekkür etmiş ve adayı "tamamen eşsiz" olarak tanımlamış. Rod-Larsen bir e-postada "Hepimiz çok sevdik!" diye yazmış ve ardından "Mona öpücük gönderiyor" diye eklemiş.

Juul'un istifasını açıklayan Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Epstein ile olan temasının "ciddi bir yargı hatasını ortaya çıkardığını" belirterek, "Bu durum, görevin gerektirdiği güveni yeniden tesis etmeyi zorlaştırıyor." dedi.