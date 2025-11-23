  1. Ekonomim
Norveç'te kuzen evliliklerine hapis cezası geliyor

Norveç, ülke genelindeki kuzen evliliklerini yasaklamasına rağmen devam edenler için hapis cezasına başvuracak. Teklifin kabul edilmesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

ABD'nin çeşitli eyaletleri ile çok sayıda Avrupa ülkesinin ardından Norveç de 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ülke genelinde kuzen evliliklerini yasaklama kararı aldı.

Söz konusu karar ile tarafların kuzenleri ile nikah kıymaları kanunen imkansız hale gelirken, buna rağmen özellikle ülkeye yerleşen mülteciler arasında 'dini nikah' adı verilen birlikteliklerin devam ettiği tespit edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; bebek ve çocuklarda meydana gelen sağlık sorunlarının önemli bölümünün kuzen evliliklerinden kaynaklandığını belirten uzmanlar, bu durumu engellemek için mevcut yasaların katı şekilde uygulanacağını belirtirken, yasaklara rağmen kuzen birlikteliğine devam eden çiftler içinse hapis cezası devreye sokulacak.

Norveç Meclisi'ne sunulan kanun teklifi ile 'dini nikah' yoluyla evlilik hayatı yaşamayı sürdüren çiftlerin tespiti halinde, iki tarafa da 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

