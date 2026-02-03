Norveç’te mobil altyapıda yeni dönem: Telia ve Lyse ortak ağ yapısına geçiyor

Norveç’te mobil iletişim altyapısına yönelik önemli bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı. Telia ile Lyse, ülkedeki mobil radyo erişim ağlarını ortak bir şirket bünyesinde birleştirmek üzere anlaşmaya vardı. Taraflar, bu modelle birlikte hem yatırım hem de işletme maliyetlerinde daha verimli bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Planlanan yapıya göre, Telia Norway ile Lyse’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu Ice operatörüne ait radyo erişim ağları tek bir organizasyon altında yönetilecek. Buna karşın, her iki şirket de kendi çekirdek ağlarını ve müşteri operasyonlarını bağımsız şekilde sürdürmeye devam edecek. Böylece altyapı paylaşımı sağlanırken, hizmet tarafında rekabetçi yapı korunmuş olacak.

Ortak ağ modelinin özellikle kırsal ve düşük nüfuslu bölgelerde kapsama kalitesini artırması bekleniyor. Şirketler, mevcut altyapının birlikte kullanılması sayesinde yeni yatırımların daha hızlı hayata geçirilebileceğini ve gelecek nesil mobil teknolojilere geçişin kolaylaşacağını değerlendiriyor.

Maliyet ve yatırım dengesi öne çıkıyor

Yeni yapı, artan altyapı maliyetleri ve yoğun rekabet ortamında operatörlerin finansal esnekliğini artırmayı hedefliyor. Radyo ekipmanları ve saha yatırımlarının ortak yönetilmesiyle, kaynakların daha verimli kullanılması ve uzun vadeli yatırım planlarının daha sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

Ortak girişimin, gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026’nın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu tarihten sonra ağın kademeli olarak devreye alınması ve ülke genelinde kapsamanın genişletilmesi öngörülüyor.

Bu adımın, Norveç mobil pazarında altyapı temelli iş birliklerinin artabileceğine işaret ettiği ve sektörde benzer modellerin gündeme gelmesine zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.