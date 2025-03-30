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Norveç'te uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra infilak etti!

Avrupa'nın uydu fırlatma kapasitesini artırmayı hedefleyen bir test roketi, Norveç'teki Andoya Uzay Limanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra havada infilak etti.

Haber Merkezi
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Norveç'te uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra infilak etti!
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Alman start-up şirketi Isar Aerospace tarafından geliştirilen insansız 'Spectrum' roketi, fırlatıldıktan yaklaşık 30 saniye sonra dumanlar çıkararak patladı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmezken, şirket test uçuşunu başarılı olarak değerlendirdi.

"İlk test uçuşumuz tüm beklentilerimizi karşıladı"

Isar Aerospace CEO’su ve kurucu ortağı Daniel Metzler yaptığı açıklamada, "İlk test uçuşumuz tüm beklentilerimizi karşıladı ve büyük bir başarı elde etti. Temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniye boyunca uçtuk ve 'Uçuş Sonlandırma Sistemimizi' doğruladık" ifadelerini kullandı. 

Şirket, elde edilen verilerin gelecekteki fırlatma denemeleri için önemli olduğunu belirtti.

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