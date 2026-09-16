Norveç'teki bazı okullarda akıllı gözlük kullanımı yasaklandı

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Norveç'teki Fredrikstad Belediyesi, basına yaptığı yazılı açıklamada, belediyedeki okullarda öğrencilerin ve çalışanların Meta gözlükleri kullanmasının geçici olarak yasaklandığını belirtti.

Gözlüklerde yapay zeka teknolojisinin yanı sıra mikrofon ve kamera gibi özellikler de bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun neticesinde izinsiz görüntü ve ses kaydı alınabilmesinin muhtemel olduğu, bunun da kişisel güvenliğe zarar verebileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Okullarda teknoloji kullanımından önce gizlilik, güvenlik ve eğitsel kullanıma dair net bir çerçevenin oluşturulmasının önemli olduğuna inanıyoruz." sözlerine yer verildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Akershus Belediyesinin de ağustosta okullarda hem öğrenciler hem de çalışanlar için benzer bir uygulama getirdiğini anımsatırken, başkent Oslo'daki okullar için de çalışmalar yapıldığını aktardı.

Bu arada, Eğitim Bakanı Kari Nessa Nordtun da öğrencilerin görüntülenme veya kaydedilme korkusu yaşamamaları amacıyla okullardan, okul kurallarını kullanarak yapay zeka gözlüklerini yasaklamalarını talep etmişti.