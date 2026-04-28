Norveç’ten Epstein soruşturmasında Fransa ile işbirliği: Protokol imzalandı

Norveç’in kamu yayıncısı NRK, ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim ile Fransa arasında bir işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi. Anlaşmanın, Epstein bağlantılı isimler üzerine yürütülen soruşturmalar kapsamında iki ülke arasında delil ve bilgi paylaşımını mümkün kılacağı ifade edildi.

Okokrim Başsavcısı Marianne Bender ise Fransa’nın da benzer bir soruşturma süreci yürüttüğünü vurgulayarak, söz konusu işbirliğinin sürecin etkinliği açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Terje Rod-Larsen ve Mona Juul inceleme altında

Soruşturmanın odağında, Oslo Anlaşmaları’nın mimarlarından biri olarak bilinen eski diplomat Terje Rod-Larsen ile eşi Mona Juul bulunuyor. Okokrim, çiftin 2011-2018 yılları arasında Epstein’dan “önemli değerde hizmet ve menfaat” sağladığı iddiasını inceliyor.

Epstein dosyası ve dava süreci

Reşit olmayan çok sayıda kıza yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

Kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler de yer aldı.

ABD’li FBI ile Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, Epstein’in bir “müşteri listesi” tuttuğuna dair kanıta ulaşılamadığı bildirildi. Aynı incelemede, Epstein’in cezaevinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı.