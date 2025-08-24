  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Norveç’ten Ukrayna’ya 695 milyon dolarlık hava savunma sistemi
Takip Et

Norveç’ten Ukrayna’ya 695 milyon dolarlık hava savunma sistemi

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yaklaşık 7 milyar Norveç kronu (695 ABD doları) değerinde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Norveç’ten Ukrayna’ya 695 milyon dolarlık hava savunma sistemi
Takip Et

Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya desteği sürüyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yaklaşık 7 milyar Norveç kronu (695 ABD doları) değerinde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu.

"Artık Ukrayna’nın güçlü hava savunma sistemleri almasını sağlıyoruz"

Store açıklamasında, "Almanya ile birlikte, artık Ukrayna’nın güçlü hava savunma sistemleri almasını sağlıyoruz. Almanya ve Norveç, Ukrayna’nın ülkesini savunma ve sivil halkı Rus hava saldırılarına karşı koruma mücadelesine destek olmak için çok yakın şekilde çalışıyor" dedi.
Hava savunma sistemleri Almanya'dan Ukrayna'ya teslim edilecek.

Aracın klimasını çalıştırırken bu 5 yanlıştan kaçın! Hem yakıttan tasarruf hem daha verimli çalışsınAracın klimasını çalıştırırken bu 5 yanlıştan kaçın! Hem yakıttan tasarruf hem daha verimli çalışsınOtomotiv

 

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durumİSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durumGündem

 

Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya insani yardımlarımız devam edecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ukrayna'ya insani yardımlarımız devam edecek
Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 289’a yükseldi
Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 289’a yükseldi
Suriye, paradan iki sıfır atıyor: Yeni banknotlar basılacak
Suriye, paradan iki sıfır atıyor: Yeni banknotlar basılacak
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Kuzey Kore, yeni hava savunma füzelerini test etti
Kuzey Kore, yeni hava savunma füzelerini test etti
Zelenskiy, barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı yaptı
Zelenskiy, barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı yaptı