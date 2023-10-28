Norveç'ten uyarı: İsrail ileri gitti

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in söz konusu saldırıların başlangıcında sahip olduğu sempatinin çoğunu yaktığını ve dünyayı kendilerine karşı harekete geçirdiklerini söyledi.

İsrail'in hem Filistinlilerle hem de Arap komşularıyla barış içinde yaşamak zorunda olduğuna dikkati çeken Eide, "Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıların uzun vadede İsrail'e fayda sağlamayacağını" dile getirdi.

Norveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu ancak, "İsrail'in siyasi hedefler ile güç kullanma dengesine meydan okumada ileri gittiğine inandıklarına" dikkati çekti.

Eide, Gazze'de güvenli yer olmadığını, bölgede şimdiye kadar bazı Norveçlilerin de yaralandığını bildiklerini söyleyerek, dün geceki saldırıdan sonra yeni yaralı olup olmadığını öğrenmeye çalıştıklarını, ancak internet ve iletişim kanallarının kesilmesi nedeniyle irtibat kurmanın zor olduğunu dile getirdi.