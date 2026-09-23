Nüfusu azalan bölgeler yeni sakin arıyor: Taşınana 70 bin euroya varan destek

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İtalya'dan Japonya'ya, nüfusu azalan bazı bölgelerin yeni sakinleri çekmek için nakit teşvikler ve çeşitli destekler sağlamaya başladığı aktarıldı.

Business Insider'ın haberine göre, bazı programlarda destek miktarının 40 bin doları aşabildiği ifade edildi. Ancak başvuru sahiplerinin yaş, mülk satın alma, bölgede belirli süre yaşama veya oturum statüsü gibi şartları karşılaması gerekiyor.

Albinen, İsviçre

Habere göre İsviçre'nin Valais kantonundaki Albinen köyü, yeni sakinlere yetişkin başına 25 bin İsviçre frangı, çocuk başına ise 10 bin frank ödeme yapıyor.

Programdan yararlanmak isteyenlerin 45 yaşından küçük olması, köyde en az 200 bin frank değerinde bir ev satın alması ve en az 10 yıl Albinen'de yaşaması gerekiyor.

Köyde nüfus 300'ün altına düşerken, okul, banka ve postane gibi temel hizmetlerin bulunmamasının bölgenin oldukça sakin bir yaşam sunduğunu gösterdiği belirtildi.

Antikythera, Yunanistan

Girit ile Yunanistan ana karası arasında bulunan Antikythera Adası'nın, nüfusunu artırmak amacıyla ailelere destek sunmaya başladığı aktarıldı.

Üç veya daha fazla çocuğu olan ailelere üç yıla kadar aylık 500 euro, ücretsiz konut ve gıda desteği sağlanıyor. Programın inşaat çalışmaları nedeniyle uygulamaya geçişi gecikirken, başvuruların açık olduğu bildiriliyor.

Sardinya, İtalya

Habere göre Sardinya, kırsal bölgelere taşınanlara ev yenileme amacıyla 15 bin euroya kadar destek sağlıyor.

Başvuru sahiplerinin nüfusu 5 binden az olan bir yerleşime taşınması, burada tam zamanlı yaşaması ve 18 ay içinde adayı kalıcı ikametgâhı haline getirmesi gerekiyor.

Program kapsamında ayrıca yeni çocuk sahibi olan ailelere aylık ek ödemeler yapılabiliyor.

İrlanda

İrlanda'nın "Our Living Islands" programının, ana karaya köprü veya geçitle bağlı olmayan adalara taşınmak isteyenlere 70 bin euroya kadar destek sunduğu aktarıldı.

Ancak bu desteğin alınabilmesi için 1993'ten önce inşa edilmiş bir ev satın alınması ve paranın evin yenilenmesinde kullanılması gerekiyor.

Japonya

Japonya, 2019'dan bu yana özellikle Tokyo gibi büyük kentlerden kırsal bölgelere taşınmayı teşvik ediyor.

Bölgesel Yeniden Canlandırma Göç Destek Programı kapsamında hanelere 1 milyon yen, tek başına taşınanlara 600 bin yen ödeme yapılıyor. Uygun bir işletmeyle taşınanlara ise 1 milyon yen ek destek sağlanabiliyor.

Ancak yabancıların bu destekten yararlanabilmesi için kalıcı, uzun dönemli veya özel kalıcı oturum statüsüne sahip olması gerekiyor.

La Rioja, İspanya

İspanya'nın La Rioja bölgesindeki "Revive" programının, 45 yaş altındaki kişileri nüfusu 5 binin altında olan yerleşimlere taşınmaya teşvik ettiği aktarıldı.

Destek miktarı yerleşimin nüfusuna göre 20 bin ila 40 bin euro arasında değişiyor. Paranın konut satın alma veya yenileme amacıyla kullanılması ve taşınanların evde en az beş yıl yaşaması gerekiyor.

Habere göre programa Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre vatandaşları başvurabilirken, AB dışından gelenlerin İspanya'da geçerli oturuma sahip olması gerekiyor.