Nüfusu sadece 51 kişi! Bu adada 34 yıl sonra bir bebek dünyaya geldi

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Bebeğin annesi Alice Traill Ford, doğumun North Ronaldsay'de gerçekleşmesinin kendileri için beklenmedik ancak son derece özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Doğum için plan değişti

Orkney'in en kuzeyinde bulunan North Ronaldsay, yaklaşık 4,8 kilometre uzunluğunda ve 3,2 kilometre genişliğinde küçük bir ada.

Alice Traill Ford, eşi Jorge Suarez ve ailesiyle birlikte zamanlarını Kosta Rika ile North Ronaldsay arasında geçiriyor. Ailenin ilk planı Duncan'ın Kosta Rika'da dünyaya gelmesiydi.

Ancak aile adaya ulaştığında doğum planı değişti. Dönüş uçuşlarının rezervasyonları yapılmış olmasına rağmen bebeğin adada dünyaya gelmesine karar verildi.

"En özel doğum ortamı olduğunu anladım"

Ailesi 1727 yılında North Ronaldsay'i satın alan Traill Ford, adaya vardıklarında bebeğini burada dünyaya getirme fikrinin kendisine çok özel geldiğini belirtti.

Traill Ford, adanın çocuğuna sunabileceği "özel, büyülü ve destekleyici" bir doğum ortamı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bebekliğinden bu yana her yıl North Ronaldsay'i ziyaret ettiğini belirten Traill Ford, ada ile arasındaki güçlü bağın kendisini yıllardır buraya geri getirdiğini ifade etti.

Adanın nüfusu 51 kişiye kadar geriledi

İskoç hükümetinin 2024 yılı verilerine göre North Ronaldsay'nin nüfusu 72 olarak kaydedildi. Ancak Traill Ford, bugün adada yaklaşık 51 kişinin yaşadığını söyledi.

Duncan'ın doğumu, küçük ada topluluğunda büyük sevinç yarattı. Traill Ford, doğumun ardından şans getirdiğine inanılan dört yapraklı yoncalar ve yöresel küçük deniz kabuklarıyla süslenmiş küçük viski şişelerini ada sakinlerine dağıttı.

Traill Ford, adadaki insanların birbirlerine adeta geniş bir aile, "dev bir ada ailesi" ya da uzak akrabalar gibi hissettirdiğini dile getirdi.

34 yıl boyunca neden doğum olmadı?

North Ronaldsay'de 34 yıl boyunca doğum gerçekleşmemesinin en önemli nedenlerinden birinin sağlık hizmetlerine erişimdeki kısıtlamalar olduğu belirtiliyor.

Adada hastane veya doktor bulunmazken, yalnızca yerleşik bir hemşire görev yapıyor. Traill Ford, anne adaylarının doğum sırasında yaşanabilecek riskler nedeniyle hastaneye daha kolay ulaşabilecekleri bölgelerde doğum yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Hastaneye ulaşım saatler sürebiliyor

North Ronaldsay'den Orkney'nin ana yerleşim merkezlerinden Kirkwall'a tekneyle ulaşım yaklaşık 2 saat 40 dakika sürüyor.

Traill Ford, acil durumlarda sahil güvenlik helikopterinin adaya yönlendirilebildiğini, bunun dışında sağlık hizmetleri için anakaraya ulaşılması gerektiğini belirtti.

Tüm bu zorluklara rağmen Duncan'ın North Ronaldsay'de dünyaya gelmesi, onlarca yıldır doğum yaşanmayan adada yeni bir dönemin sembolü oldu.