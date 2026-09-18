Nükleer tesisler için yeni karar: IAEA, Mısır’ın teklifini onayladı

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) 70. Genel Konferansı’nda Orta Doğu’daki nükleer faaliyetlere ilişkin önemli bir karar alındı. Mısır tarafından sunulan ve bölgedeki tüm nükleer tesislerin IAEA’nın kapsamlı güvence sistemi altına alınmasını öngören karar, ezici çoğunlukla kabul edildi. Karara 112 ülke destek verirken, hiçbir ülke karşı oy kullanmadı.

Tüm nükleer tesisler için güvence çağrısı

Mısır’ın sunduğu karar, IAEA güvence sisteminin Orta Doğu’daki tüm ülkelere ve nükleer tesislere herhangi bir istisna olmaksızın uygulanmasını öngörüyor. Bu kapsamda bölgedeki nükleer faaliyetlerin IAEA denetim ve güvence mekanizmaları çerçevesinde ele alınması çağrısı yapılıyor.

Nükleer silahlardan arındırılmış bölge hedefi

Kararda ayrıca Orta Doğu’da nükleer silahlar ile diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulması hedefi de yer alıyor. Mısır, bu hedefin yanı sıra Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) bölgedeki tüm ülkeler tarafından benimsenmesine yönelik çabaların sürdürülmesini savunuyor.

Kararın kabul edilmesiyle Mısır’ın Orta Doğu’daki nükleer tesislerin IAEA güvenceleri kapsamına alınmasına yönelik yıllık girişimi bir kez daha konferans gündeminde karşılık bulmuş oldu.

Gözler nükleer silahlardan arındırılmış bölge hedefinde

Mısır’ın yaklaşımında, Orta Doğu’nun nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarından arındırılması hedefi de bulunuyor. Mısır ayrıca NPT’nin evrenselleştirilmesi ve bölgedeki ülkelerin bu çerçevede yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki çabaların devam etmesini istiyor.