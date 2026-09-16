Nvidia CEO'su Jensen Huang, Trump'ın Xi için vereceği yemeğe katılacak

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Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de Washington'da görüşmesi planlanıyor. İki liderin görüşmesi öncesinde düzenlenecek resmi yemek, ABD ile Çin arasındaki diplomatik temasların önemli başlıklarından biri olacak.

Yapay zeka ve çip teknolojisi öne çıkıyor

Nvidia, yapay zeka geliştiricilerine çip sağlayan ve yapay zeka teknolojisiyle ilgili küresel tartışmalarda önemli bir konumda bulunan şirketlerden biri. ABD ve Çin, gelişmiş yapay zeka araçlarının geliştirilmesi ve bu teknolojinin küresel kullanımının yönlendirilmesinde iki büyük güç konumunda bulunuyor. Bu nedenle Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın resmi yemekte yer alması dikkat çekiyor.

Resmi yemekler yüksek diplomatik önem taşıyor

ABD başkanının yabancı bir lider onuruna verdiği resmi devlet yemekleri, başkanın sunabileceği en yüksek diplomatik onurlar arasında yer alıyor. Bu yemekler genellikle müttefik ülkelerin liderleri için düzenleniyor. Trump, ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana yalnızca İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla için resmi yemek düzenledi.

Xi de Trump için resmi yemek vermişti

Xi Jinping, mayıs ayında Çin'i ziyaret eden Trump için resmi bir yemek düzenlemişti. Jensen Huang'ın yanı sıra Elon Musk ve Tim Cook da söz konusu yemeğe katılmıştı.

Trump'ın basın ekibinden açıklama gelmedi

Trump'ın basın ekibi, Jensen Huang'ın resmi yemeğe katılımıyla ilgili yapılan yorum talebine hemen yanıt vermedi. Huang'ın yemeğe katılımı, Trump ile Xi'nin Washington'daki görüşmesi öncesinde ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra yapay zeka ve çip teknolojilerinin de gündemde olacağını gösteren gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.