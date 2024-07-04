Nvidia, Çin’e çip satışlarından milyar dolarlar kazanıyor

ABD’li çip üreticisi Nvidia, Joe Biden hükümetinin Çin’e yönelik çip yatırımları ve faaliyetleri konusunda getirdiği kısıtlamalara rağmen, Çin’den çip satışı karşılığında milyarlarca dolar kazanıyor.

Financial Times’da yer alan habere göre şirkete bu yıl Çin’den 12 milyar dolar kazanacak ve şirketin Çin satışları ilk kez Çinli rakibi Huawei’yi geçecek.

Dünyanın en büyük Çip pazarlarından biri olan Çin’de çip sektöründe sorunlar yaşatan ihracat kısıtlaması gibi önlemlere rağmen, Nvidia’nın bu yıl Çin’e 12 milyar dolar değerinde yapay zeka çipi satışı yapması bekleniyor.

3 trilyon dolar büyüklüğündeki Silikon Vadisi devinin gelecek aylarda da yeni H20 çiplerinden 1 milyon adet satış yapması bekleniyor. Bu, Huawei’nin rakip ürünü Ascend 910B’in Çin pazarındaki satışlarının neredeyse iki katına denk geliyor.