NYT: ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinde ölü sayısı 80'in üzerinde

The New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, Venezuela’dan ismi açıklanmayan bir yetkilinin ABD’nin ülkede gerçekleştirdiği askeri operasyonun bilançosuna ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Yetkili, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulduğu müdahale sırasında yaşamını yitirenlerin sayısının 80 olduğunu ve arama-kurtarma ile tespit çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının artmasının mümkün olduğunu belirtti.

Venezuela: asker ve siviller hedef alındı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, kesin bir sayı paylaşmamakla birlikte, ABD’nin asker ve sivilleri hedef alarak Maduro’yu zorla ülke dışına çıkardığını savundu. Gil, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk ve temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Venezuela'de neler oldu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta önceki gün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak seslerinin duyulduğu bildirilmişti. Bunun ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırılar düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro’ya karşı geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ile ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini duyurmuştu.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıları eleştirmiş, bazı ülkeler ise yaptıkları açıklamalarla ABD’ye destek vermişti.