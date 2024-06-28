NYT: Demokratlar, Biden'ın performansından sonra aday değiştirme ihtimali üzerinde duruyor

90 dakika süren yayın boyunca kısık sesli Biden, cümlelerini kurmakta ve Trump'ın ifadelerine karşılık vermekte zorlandı. İlk tartışmanın böyle geçmesi, Biden'ın Kasım ayına kadar 4 ay daha Trump'a karşı rekabetçi bir kampanya yürütebileceği konusundaki tartışmaları ateşlendirdi. Yayından sonra ABD'nin bir numaralı gündemi, bir kez daha 81'lik Biden'ın yaşı oldu.

Demokratlar, Biden'ı tartışıyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Demokrat Parti içinde Biden'ın Kasım ayındaki seçimlerde pusulada yer almaması için tartışmaların şiddetlendiğini belirtti.

Habere göre sürecin başından beri Biden'ı savunan Demokratların bile, henüz yayının ilk dakikalarında "Başkan'ın en iyi gününde olduğu anlaşılınca" telefonlara sarıldığını belirtti.

"Biden, adaylıktan çekilmesi için çok sayıda çağrı almak üzere"

NYT'ye konuşan tecrübeli bir Biden destekçisi Demokrat Parti stratejisti, "Biden, adaylıktan çekilmesi için çok sayıda çağrı almak üzere. Demokrat Parti tabanında büyük bir Biden sevgisi vardı. Bunun bittiği noktadayız" dedi.

"Adaylıktan çekilmesi için çağrı yapılacak"

Stratejist, "Partiler kazanmak için vardır. Trump'la sahnede olan adam kazanacak halde değil. Trump korkusu Biden eleştirilerini bastırdı. Şimdi aynı korku nedeniyle adaylıktan çekilmesi için çağrı yapılacak" dedi.

Biden için 'felaket' yorumu

Bir grup Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, canlı yayın tartışmasını beraber izledi. Bu Temsilciler Meclisi üyelerinden biri, NYT'ye isminin paylaşılmaması şartıyla yaptığı açıklamada yayının Biden için bir "felaket" olduğunu ifade etti ve grubun yeni bir başkan adayı gerekliliğini tartıştığını ifade etti.

Biden'ın ve Demokrat Parti'nin önemli bağışçılarından Mark Buell, Başkan'ın doğru adayın kendisi olup olmadığı üzerine düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Henüz Biden'ın çekilmesi için çağrı yapmakta olmadığını belirten Buell, "Demokrat Parti liderlerinin Beyaz Saray'a gidip Amerika'nın ne düşündüğünü gösterme sorumluluğu var. Çünkü demokrasimiz riskte ve hepimiz endişeliyiz" dedi.