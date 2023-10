NYT: Hastanedeki patlamaya Gazze'den atılan roket sebep olmadı

New York Times tarafından yapılan detaylı bir görsel analiz, 17 Ekim gecesi el Ehli Hastanesi'ndeki patlamaya, İsrail'in öne sürdüğü gibi Gazze'den fırlatılan bir füzenin neden olmadığı sonucuna vardı.

Gazze'deki el Ehli Hastanesi'nde beş yüze yakın sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dair ABD ve İsrail istihbarat birimleri, patlama sırasında kaydedilen bir görüntüye dayanarak roketin Gazze'den fırlatıldığını iddia etmişti.

İsrail ordusunun yayımladığı görüntülerde bir roketin Gazze semalarında karanlıkta ilerlediği ve havada infilak ettiği görülüyor. Saniyeler sonra yerde bir başka patlama daha görülüyor.

İsrailli ve Amerikalı yetkililer, 'Filistinlilere ait bir roketin gökyüzünde arızalandığını ardından yere düştüğünü ve el Ehli Hastanesi'ndeki patlamaya yol açtığını' iddia etmiş ve bu görüntü de yaygın olarak yetkililerce başvurulan bir 'kanıt' haline gelmişti.

Ancak ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times tarafından yapılan detaylı bir görsel analiz, 17 Ekim gecesi canlı yayın yapan bir el Cezire kamerasından alınan video kaydının başka bir şeyi gösterdiği sonucuna vardı.

Görsel analizin sonucuna göre, videoda görülen ve Gazze'den fırlatılan füze, hastanedeki patlamaya neden olmadı.

NYT'nin bulgularına göre, o füze yaklaşık üç km ileride gökyüzünde infilak etti.

Gazete kesin bir kanıya varmanın mümkün olmadığını belirtmekle birlikte füzenin İsrail'in Nahal Oz kasabasından atıldığının anlaşıldığını yazdı.

NYT görsel araştırmalar bölümü uzmanlarından Aric Toler, merminin kuzey, güney, doğu ve batıdan fırlatıldığını gösteren beş videonun coğrafi konumunu belirlediklerini dile getirdi.

Toler, füzenin İsrail'in Nahal Oz şehri yakınlarından fırlatıldığını değerlendirdiklerini aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda "İsrail'in sorumlu olmadığı" yönündeki açıklamasının "açık kaynaklara" dayandığını bildirdi. Biden, İsrail gezisi sırasında yaptığı açıklamada, roketin İsrail tarafından atılmadığını iddia etmişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 20'inci gününe girerken şu ana kadar kentte El Ehli Hastanesi dahil 57 sağlık kuruluşu hedef alındı.

Ayrıca Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun saldırıları veya yakıt yetersizliği sonucu 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

Israeli and U.S. intelligence officials believe that a projectile captured on videos shortly before the Ahli Arab Hospital explosion was a Palestinian rocket.@nytimes Visual Investigations found that this object was launched from Israel, and likely unrelated to the deadly blast. pic.twitter.com/zW35bLQBt0